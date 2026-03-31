ЕС призова властите да накажат лицата, извършили насилие по време частичните местни избори в Сърбия

Европейският съюз призовава компетентните органи на Сърбия да осигурят бързо и прозрачно разглеждане на въпроси, свързани с актове на насилие срещу независими наблюдатели, граждани, представители на политически партии и медийни работници по време на частичните местни избори, проведени в десет сръбски общини на 29 март, и да подведат под отговорност отговорните лица, се казва в изявление, предава регионалната телевизия Ен1.

Приветстваме факта, че сръбските власти поканиха делегация на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа да наблюдава местните избори, се казва в изявление на делегацията.

Както е посочено, делегацията изказва съжаление за броя на докладваните нередности и инциденти по време на изборите, за неравностойните условия за всички участници и отбелязва със загриженост съобщенията за горепосочените актове на насилие.

Те добавиха, че приветстват високата избирателна активност и активното участие на гражданите по време на местния вот в Сърбия.

Припомняме ви, че е задължение на държавата да защитава гражданите от насилие, да осигурява адекватни условия за работа на гражданските наблюдатели в среда, свободна от натиск и сплашване, както и да гарантира безопасността на журналистите в контекста на избори, подчертава делегацията на ЕС.

От там припомнят още, че въз основа на първите положителни стъпки, предприети за справяне с опасенията относно целостта на избирателния регистър, избирателният процес изисква допълнителни конкретни подобрения и реформи.

„В тази връзка призоваваме за приобщаващ процес, включващ всички заинтересовани страни, за да се постигне напредък в работата по пълното прилагане на препоръките на ОССЕ и Съвета на Европа, с цел подобряване на избирателната рамка доста преди следващите национални избори. Ще продължим да следим отблизо развитието на реформите, свързани със законодателството за изборите, както и бъдещите местни и национални избори, тъй като правилното функциониране на демократичните институции на Сърбия е в основата на процеса ѝ на присъединяване към Европейския съюз", заявява делегацията.

На 29 март, неделя, в десет общини се проведоха частични местни избори, като същата вечер сръбският президент Александър Вучич обяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), на която той е основател и член на висшето ръководство, е победила във всички десет общини.

Тогава Вучич уточни, че прави това заключение преди окончателните резултати от гласуването, но те няма да променят резултата "10 на 0", пише БТА.

На вота в десетте сръбски общини миналата неделя участваха общо 247 985 граждани, а окончателните резултати се очаква да бъдат публикувани 96 часа след затварянето на избирателните секции.