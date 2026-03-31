Тръмп отказа помощ на Лондон: Вземете си петрола сами!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник призова Обединеното кралство да бъде по-активно във войната с Иран, заявявайки, че Вашингтон няма да помага на държави да отворят протока.

„Всички онези държави, които не могат да получат реактивно гориво заради Ормузкия проток, като Обединеното кралство, което отказа да се включи в обезглавяването на Иран, имам предложение към вас: първо, купувайте от САЩ — имаме достатъчно, и второ, съберете малко закъсняла смелост, отидете до протока и просто си ГО ВЗЕМЕТЕ. Ще трябва да започнете да се учите как да се биете сами, САЩ вече няма да са там, за да ви помагат, точно както вие не бяхте там за нас. Иран на практика е смазан. Трудната част е свършена. Вземете си сами петрола!" написа Тръмп в социалните мрежи.

Минути по-късно, в отделна публикация, Тръмп разкритикува Франция, като заяви, че е била „много безполезна" във войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Страната Франция не позволи самолети, насочени към Израел и натоварени с военни доставки, да прелетят над френска територия. Франция беше МНОГО БЕЗПОЛЕЗНА по отношение на 'Касапина на Иран', който беше успешно елиминиран!" написа Тръмп в платформата си Truth Social.