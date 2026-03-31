Кремъл за предложеното от Зеленски великденско примирие: Скептични сме към идеята

Кремъл реагира хладно на предложение на украинския президент Володимир Зеленски за примирие на Великден, по време на което атаките срещу енергийна инфраструктура да бъдат прекратени, като заяви, че не е видял подробни предложения и вместо това предпочита цялостно мирно споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва е скептична към идеята, когато беше попитан за предложението на украинския президент, въпреки че руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море беше многократно ударено от Киев през последните дни, отбелязва Ройтерс.

„В изявленията на Зеленски, които прочетохме, не видяхме никаква ясно формулирана инициатива за великденско примирие", каза Песков пред репортери. „Зеленски трябва да поеме отговорност и да вземе подходящото решение, за да постигнем мир, а не просто примирие", заяви говорителят на Кремъл, като подчерта, че колкото повече се бави Зеленски, толкова по-висока ще бъде цената на мира за Киев.

Зеленски, който заяви, че някои от съюзниците на Украйна са изпратили на Киев сигнали да намали далекобойните удари по руски петролни обекти в условията на скок на световните цени на енергията, каза вчера, че Украйна е готова да отвърне със същото, ако Русия спре да атакува украинската енергийна система.

Киев, каза украинският президент, е отворен за великденско примирие.