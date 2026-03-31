От утре отменят водния режим в Брезник

ЕС: Решението на Израел да приеме закон за смъртно наказание за палестинци е обезпокоително

СНИМКА: Pixabay

Решението на Израел да приеме закон, въвеждащ смърт чрез обесване като стандартното наказание за палестинци, осъдени от военни съдилища за нападения с жертви, е много обезпокоително за ЕС, заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс и БТА. 

„Това е явно отстъпление“, добави говорителят. „Призоваваме Израел да се придържа към предишната си принципна позиция и да спазва международното право и ангажимента си към демократичните принципи.“

Говорителят заяви, че не желае да спекулира какви стъпки би могла да предприеме ЕК в отговор на израелския ход.

Германското правителство също изрази „силно безпокойство“ във връзка с решението на Кнесета, предаде ДПА.

„Разбираемо е Израел да отстоява твърда позиция срещу тероризма след 7 октомври“, каза говорител на правителството в Берлин. „Но германското правителство изпитва силно безпокойство от приетия вчера закон.“

По думите на говорителя противопоставянето на смъртното наказание е фундаментална част от германската политика. 

Той добави, че Берлин изпитва безпокойство и от факта, че новият закон „вероятно ще се прилага изключително и само срещу  палестинци в палестинските територии“.

Испанският премиер Педро Санчес също разкритикува израелския ход, предаде Франс Прес.

Законът е написан така, че да се прилага само срещу палестинци, и представлява „още една крачка към апартейда“, заяви Санчес.

„Става дума за асиметрична мярка, която не би се прилагала към израелци, ако те са извършили същите престъпления. Едно и също престъпление, различно наказание. Това не е справедливост“, написа той в социалната мрежа Екс. „Светът не може да мълчи.“

