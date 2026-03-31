Коща призова иранския президент да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е провел телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан и го е призовал да се включи в дипломатическите преговори и да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коща съобщи, че е казал на Пезешкиан, че Иран трябва да спре “неприемливите атаки“ срещу страни в региона.

“Призовах за деескалация и сдържаност, за опазването на цивилни граждани и цивилна инфраструктура, както и необходимостта всички страни в конфликта да уважават напълно нормите на международното право. Смъртта на невинни хора, включително на тези в девическото училище в Минаб, предизвиква дълбоко съжаление“, заяви Коща в публикация в платформата Екс.