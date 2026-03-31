ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От утре отменят водния режим в Брезник

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22576906 www.24chasa.bg

Коща призова иранския президент да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

3580
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че е провел телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан и го е призовал да се включи в дипломатическите преговори и да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Коща съобщи, че е казал на Пезешкиан, че Иран трябва да спре “неприемливите атаки“ срещу страни в региона.

“Призовах за деескалация и сдържаност, за опазването на цивилни граждани и цивилна инфраструктура, както и необходимостта всички страни в конфликта да уважават напълно нормите на международното право. Смъртта на невинни хора, включително на тези в девическото училище в Минаб, предизвиква дълбоко съжаление“, заяви Коща в публикация в платформата Екс.

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

