Авиокомпания ще намалява заплати и уволнява заради теглото на служителите

Служители с наднормено или прекалено ниско тегло може да получават по-ниски възнаграждения, а в определени случаи дори да бъдат освободени от работа. Това се случва, след като Air India въвежда по-строги изисквания към физическата форма на кабинния си екипаж.

От месец май стюардесите, които не отговарят на зададените стандарти за тегло, са заплашени от намаляване на заплатите, а при по-сериозни отклонения — и от уволнение, съобщава „Билд".

Според медийни публикации, считано от 1 май, авиокомпанията ще приложи конкретни правила: индексът на телесна маса (ИТМ) на членовете на кабинния екипаж трябва да бъде в диапазона между 18,5 и 24,9. Служителите извън тези граници ще бъдат временно изваждани от работния график.

Служителите с ИТМ над 30 ще бъдат особено силно засегнати - те ще бъдат незабавно отстранени от работа без заплащане.

ИТМ под 18 се класифицира като „тегло под нормата", но може да бъде прието в отделни случаи след медицински преглед.

Стойности между 25 и 29,9 се определят за "наднормено тегло" и са разрешени само след преминаването на допълнителни тестове.

Времето до май е изключително малко, за да си осигурят да отговорят на изискванията. Според вътрешните правила на компанията - всеки, класифициран с наднормено тегло, ще има седем дни, за да се върне в приемливия диапазон.

От Air India защитават новите си правила. Компанията заявява, че целта е да се повиши осведомеността за здравословния начин на живот и да се установят единни фитнес стандарти.

Според авиокомпанията тази мярка е само началото – могат да последват още по-строги правила. Те се отнасят както за активния кабинен екипаж, така и за членовете на екипажа в обучение.

Този фокус е част от цялостното преструктуриране на авиокомпанията.

Експерти посочват, че индексът на телесна маса (ИТМ) е спорен показател, тъй като той едва отчита индивидуалните различия - като мускулна маса. Освен това авиокомпаниите са критикувани в миналото, че оказват натиск върху персонала си със строги стандарти за красота и тегло.