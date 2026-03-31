Крал Чарлз III ще е на държавно посещение в САЩ в края на април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британският крал Чарлз III ще бъде на държавно посещение в САЩ и ще посети Бермудските острови в края на април, съобщи днес Бъкингамският дворец, цитиран от световните агенции и БТА.

С посещението, по покана на американския президент Доналд Тръмп, ще бъдат отбелязани историческите връзки между САЩ и Великобритания, както и 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ.

Крал Чарлз Трети е посещавал САЩ 19 пъти, но това ще бъде първото му държавно посещение в страната. Майка му – кралица Елизабет Втора е била четири пъти на държавно посещение в САЩ.

Монархът, който по време на пътуването си ще бъде придружаван от съпругата си – кралица Камила, ще посети и Бермудските острови – първата му визита в тази британска задморска територия.

Подробна програма за пътуването ще бъде оповестена по-късно, отбелязаха от Бъкингамския дворец.