Кая Калас: Русия само се преструва, че преговаря за мир, трябва да се засили натискът

Русия реално не търси мир, а само "се преструва, че преговаря", затова трябва засилване на международния натиск, заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас в интервю за Укринформ.

Според Калас "Русия говори едно, но продължава да бомбардира Украйна" и отказва да се съгласи на примирие на фона на позицията на Киев още преди година, че би подкрепил безусловно прекратяване на огъня.

Калас заяви, че целта на ЕС е да постави Русия в ситуация, в която да бъде принудена да премине от "симулативни преговори" към реален диалог за край на войната. По думите ѝ обаче този момент все още не е настъпил.

Тя предупреди също, че Русия представлява дългосрочна заплаха, включително за балтийските държави като родната ѝ Естония, както и че тази заплаха няма да изчезне дори при евентуално прекратяване на бойните действия.

Калас настоя също Европейският съюз да обмисли пълна забрана на руския петрол, въпреки нарастващите цени на енергията заради кризата в Близкия изток. Някои държави членки се колебаят по отношение на пълна забрана на руския петрол, защото цените при тях се повишават, обясни тя, но подчерта, че ЕС трябва да продължи с превидените мерки.

Върховната представителка на ЕС за външната политика посочи още, че се обсъждат ограничения върху морските услуги за т.нар. "сенчест флот" на Русия. Според нея подобна мярка би имала сериозен ефект, тъй като значителна част от руския износ на петрол преминава през Балтийско море.

Преди седмица Ройтерс съобщи, че Европейската комисия е отложила плановете за налагане на пълна и постоянна забрана върху вноса на руски петрол. Първоначално Комисията трябваше да представи законодателното си предложение на 15 април, но сега се очаква това да се случи след тази дата, пише БТА.