Иран отрече да е изстрелвал ракети срещу Турция

Иранският външен министър Абас Аракчи отхвърли като "напълно неоснователни" твърденията, че Техеран е изстрелял ракети срещу Турция, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В телефонен разговор с турския си колега Хакан Фидан Аракчи предупреди за възможни "операции, извършени от врагове", които биха могли да стоят зад инцидента. Той подчерта, че Техеран е готов за "съвместно техническо сътрудничество" и оказване на помощ за изясняване на фактите.

Турското Министерство на отбраната съобщи вчера, че сили на НАТО са прехванали ракета, за която се предполага, че е изстреляна от Иран.