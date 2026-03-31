Пийт Хегсет: Следващите няколко дни ще са решаващи за войната в Иран

Следващите няколко дни ще са от решаващо значение за конфликта в Близкия изток, заяви днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Разполагаме с все повече възможности, а те с все по-малко. Само за месец създадохме условията, които искаме. Следващите дни ще са решаващи“, каза той. „Иран го знае, но от военна гледна точка не може да направи почти нищо, за да промени това.“

Хегсет цитира разузнавателна информация, според която ударите са понижили бойния дух на иранските въоръжени сили. По думите му това е довело до масово дезертьорство, кадрови недостиг на ключови позиции и недоволство сред висшето командване.

Хегсет добави, че в събота е посетил американски военнослужещи в Близкия изток, за да наблюдава хода на военната операция срещу Иран.