"Безсмъртна", скандира Гърция, изпращайки легендата Маринела (Снимки)

Хиляди се поклониха пред голямата изпълнителка, на опелото дойде Мицотакис

Ти не умря, тя прелетя като Хекуба, каза в траурното си слово Йоргос Даларас

С аплодисменти и скандирания "Безсмъртна" голямата гръцка певица Маринела беше изпратена в последния й път.

Близо 7 часа продължи поклонението пред легендарната изпълнителка, която си отиде на 28 март на 87 години. Тя бе покосена от инсулт, докато изнасяше концерт на древния театър "Иродио" на 25 септември 2024 година. Оттогава замлъкна. За гърците тя е една от иконите, изпяла най–знаковите песни в различни стилове.

Ковчегът с тленните й останки бе изложен в митрополитския параклис "Свети Ерефтериос" още сутринта и потокът от почитатели не секна до пренасянато му в митрополитския храм на Атина. Всички гръцки звезди дойдоха да почетат Маринела. Стълпотворението от фенове и изпълнители не секна. Хиляди минаха за 7 часа да се поклонят пред Маринела. Изпратиха я със скандирания "Безсмъртна".

"Няма да има втора като нея, тя беше душа и дама", изричаха атиняни.

"У нея нямаше капка злоба, обичаше младите певци и се интересуваше от тях, за да им помага", заяви Янис Зуганели.

"Научи ни да пеем красиво", признателен е и Христос Масторас, известен млад изпълнител.

Антонис Ремос не се отдели от ковчега на Маринела, с която изнасяха концерти в последните години. Специално пристигна премиерът Кириакос Мицотакис и остана до края на опелото. Пред затворения ковчег имаше портрет на Маринела.

Траурни слова произнесоха Йоргос Даларас и Харис Алексиу – другите двама големи изпълнители на Гърция.

"Моя Маринела, има ли човек, който да не те познава? Кой не знае песните ти? Пътят ти? Ти беше смела и упорита, отваряше врати, събаряше замъци. Ти беше пример за новите поколения. Ти не умря онзи ден, ти прелетя над "Иродио" (древният театър под Акропола в Атина – б.р.) като древен трагик, като Хекуба", отбеляза Даларас. Той се върна на спомен от 2004 година, когато заедно с Маринела и Алексиу откриват олимпийските игри в Атина. Голямата гръцка звезда Маринела почина на 87 години след масивен инсулт, който получи по време на концерт на 25 септември 2024 година в Атина.

"Спомням си как разпери ръце, пееки. Сякаш полетя", върна се към оново време Даларас.

Големият певец завърши словото си с думите: "Лек път, майко!".

Харис Алексиу на няколко пъти се разплака, докато говореше. Часове наред се стичаха атиняни да се простят с Маринела.

"На най-красивата сцена в света - театър "Иродио", където всеки гръцки и чуждестранен артист копнее да се изяви, там избра нашата грандама да изпее своята велика прощална акапелна песен", отбеляза и Алексиу.

И я нарече "Капитан Маринела".

След опелото, по желание на семейството, тя бе изпратена в тесен кръг.