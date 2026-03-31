Рубио: Ще преразгледаме отношенията си с НАТО заради отказа на Европа да помогне срещу Иран

Нежеланието на европейските държави да помогнат на Доналд Тръмп във военната операция срещу Иран и в деблокирането на Ормузкия проток преди края на бойните действия може да накара САЩ да преразгледат отношенията си с НАТО, заяви държавният секретар Марко Рубио.

"Ако НАТО се свежда само до това, че ние защитаваме Европа в случай на нападение срещу тях, а те ни отказват правото да използваме военните бази, когато това ни е необходимо, то това не е много добра договореност. При такива условия е трудно да продължим да участваме [в алианса]", заяви Рубио в интервю за Al Jazeera. "Затова всичко това ще трябва да бъде преразгледано."

По-рано Тръмп нарече други страни от НАТО "страхливци", а самия алианс — "хартиен тигър". В същото време САЩ, според многобройни съобщения в медиите, позоваващи се на европейски представители, не са предупредили партньорите си за подготовката на военна операция в Иран. Рубио на практика избегна отговор на въпроса на кореспондента на Al Jazeera по този повод, като нарече подобни твърдения "лицемерни" и започна да обяснява, че американските войски са разположени в Европа с цел нейната защита.

"Ако утре решим да изтеглим нашите войски от Европа, това би означавало край на НАТО", заяви той и продължи: "НАТО е алианс, а алиансът предполага взаимна изгода. Това не може да бъде улица с еднопосочно движение. Да се надяваме, че ще успеем да го поправим. Ще имаме време да се заемем с това по-късно."

Особено недоволство във Вашингтон предизвиква позицията на Испания, която забрани да се използват двете разположени на нейна територия бази за операцията срещу Иран, както и нейното въздушно пространство — за прелитане на бомбардировачи и тяхното дозареждане. Въпреки това, опитвайки се да се договорят с Мадрид, американците обяснявали необходимостта от използването на базите като средство за оказване на натиск върху Иран, а не за водене на война срещу него, съобщава вестник El Pais.

След завръщането си в Белия дом Тръмп започна да настоява за ограничаване на дейността на НАТО и връщане към първоначалната цел на алианса — осигуряване на сигурност в атлантическия регион. Представители на Вашингтон дори не искат да канят на официалните събития на летния годишен самит на НАТО партньори на алианса, включително Украйна, азиатски държави и Австралия.

Това обаче не попречи на Тръмп да поиска от страните от НАТО да помогнат на САЩ в Близкия изток.

Според Рубио той винаги е бил убеден поддръжник на НАТО, включително защото правото да се използват военни бази в Европа "ни дава лостове за влияние и осигурява гъвкавост по отношение на оперативните възможности по целия свят".

Но с изключение на Испания, другите държави продължават да помагат на САЩ, макар че премиерът на Великобритания Киър Стармър първоначално е искал да откаже на Вашингтон, но в крайна сметка е разрешил използването на авиобазата Феърфорд. Базите във Великобритания, Германия, Португалия, Франция и Гърция играят важна роля в операциите на американските ВВС и ВМС.

Италия обаче е отказала на САЩ разрешение да използват военната база "Сигонела" на остров Сицилия, предадоха АНСА и "Кориере дела сера". Това е станало преди няколко дни, казват информирани източници.

Решението е било на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето. То е било взето, след като плановете за полет на няколко американски самолета, включващи кацане в "Сигонела", последвано от отпътуване оттам за Близкия изток, са изтекли в общественото пространство.

Според медийни информации САЩ не са поискали предварително разрешение от Рим техни самолети да кацат в базата. Плановете за полет на американските самолети са били съобщени на властите в Италия, едва след като самолетите вече са пътували към базата. Последващи проверки са показали, че не става дума за обикновени логистични полети и съответно те не попадат в обхвата на споразуменията между САЩ и Италия относно начина на използване от американците на базите на италианска територия.

От началото на войната в Близкия изток италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че базите ще бъдат използвани само съгласно договорените споразумения. Крозето също заяви подобно нещо. И двамата казаха, че всяко по-различно използване на базите ще изисква разрешение от парламента на Италия.

Според други италиански медии, като "Пресе", "Джорнале" и "Унита" става дума за отказан достъп на американски бомбардировачи да кацат в "Сигонела".

Най-голямата американска база в Европа — германската "Рамщайн" — е ключов център за операциите на САЩ срещу Иран, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на германски и американски военни. Това е основен възел за оперативно управление, комуникации и предаване на данни, включително за координиране на удари с далекобойни безпилотни апарати и бомбардировачи. Базата осигурява постоянно въздушно съобщение между САЩ, Европа и страните от Персийския залив, като транспортни самолети доставят в Близкия изток личен състав, боеприпаси и оборудване, пише Mediapool.

САЩ могат да използват "Рамщайн" и други бази във войната срещу Иран, тъй като съгласно междуправителствени споразумения Германия не може да повлияе на тези действия на САЩ, заяви пред WSJ представител на канцлера Фридрих Мерц.