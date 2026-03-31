Рубио: Ще преразгледаме отношенията си с НАТО заради отказа на Европа да помогне срещу Иран

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Нежеланието на европейските държави да помогнат на Доналд Тръмп във военната операция срещу Иран и в деблокирането на Ормузкия проток преди края на бойните действия може да накара САЩ да преразгледат отношенията си с НАТО, заяви държавният секретар Марко Рубио.

"Ако НАТО се свежда само до това, че ние защитаваме Европа в случай на нападение срещу тях, а те ни отказват правото да използваме военните бази, когато това ни е необходимо, то това не е много добра договореност. При такива условия е трудно да продължим да участваме [в алианса]", заяви Рубио в интервю за Al Jazeera. "Затова всичко това ще трябва да бъде преразгледано."

По-рано Тръмп нарече други страни от НАТО "страхливци", а самия алианс — "хартиен тигър". В същото време САЩ, според многобройни съобщения в медиите, позоваващи се на европейски представители, не са предупредили партньорите си за подготовката на военна операция в Иран. Рубио на практика избегна отговор на въпроса на кореспондента на Al Jazeera по този повод, като нарече подобни твърдения "лицемерни" и започна да обяснява, че американските войски са разположени в Европа с цел нейната защита.

"Ако утре решим да изтеглим нашите войски от Европа, това би означавало край на НАТО", заяви той и продължи: "НАТО е алианс, а алиансът предполага взаимна изгода. Това не може да бъде улица с еднопосочно движение. Да се надяваме, че ще успеем да го поправим. Ще имаме време да се заемем с това по-късно."

Особено недоволство във Вашингтон предизвиква позицията на Испания, която забрани да се използват двете разположени на нейна територия бази за операцията срещу Иран, както и нейното въздушно пространство — за прелитане на бомбардировачи и тяхното дозареждане. Въпреки това, опитвайки се да се договорят с Мадрид, американците обяснявали необходимостта от използването на базите като средство за оказване на натиск върху Иран, а не за водене на война срещу него, съобщава вестник El Pais.

След завръщането си в Белия дом Тръмп започна да настоява за ограничаване на дейността на НАТО и връщане към първоначалната цел на алианса — осигуряване на сигурност в атлантическия регион. Представители на Вашингтон дори не искат да канят на официалните събития на летния годишен самит на НАТО партньори на алианса, включително Украйна, азиатски държави и Австралия.

Това обаче не попречи на Тръмп да поиска от страните от НАТО да помогнат на САЩ в Близкия изток.

Според Рубио той винаги е бил убеден поддръжник на НАТО, включително защото правото да се използват военни бази в Европа "ни дава лостове за влияние и осигурява гъвкавост по отношение на оперативните възможности по целия свят".

Но с изключение на Испания, другите държави продължават да помагат на САЩ, макар че премиерът на Великобритания Киър Стармър първоначално е искал да откаже на Вашингтон, но в крайна сметка е разрешил използването на авиобазата Феърфорд. Базите във Великобритания, Германия, Португалия, Франция и Гърция играят важна роля в операциите на американските ВВС и ВМС.

Италия обаче е отказала на САЩ разрешение да използват военната база "Сигонела" на остров Сицилия, предадоха АНСА и "Кориере дела сера". Това е станало преди няколко дни, казват информирани източници.

Решението е било на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето. То е било взето, след като плановете за полет на няколко американски самолета, включващи кацане в "Сигонела", последвано от отпътуване оттам за Близкия изток, са изтекли в общественото пространство.

Според медийни информации САЩ не са поискали предварително разрешение от Рим техни самолети да кацат в базата. Плановете за полет на американските самолети са били съобщени на властите в Италия, едва след като самолетите вече са пътували към базата. Последващи проверки са показали, че не става дума за обикновени логистични полети и съответно те не попадат в обхвата на споразуменията между САЩ и Италия относно начина на използване от американците на базите на италианска територия.

От началото на войната в Близкия изток италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че базите ще бъдат използвани само съгласно договорените споразумения. Крозето също заяви подобно нещо. И двамата казаха, че всяко по-различно използване на базите ще изисква разрешение от парламента на Италия.

Според други италиански медии, като "Пресе", "Джорнале" и "Унита" става дума за отказан достъп на американски бомбардировачи да кацат в "Сигонела".

Най-голямата американска база в Европа — германската "Рамщайн" — е ключов център за операциите на САЩ срещу Иран, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на германски и американски военни. Това е основен възел за оперативно управление, комуникации и предаване на данни, включително за координиране на удари с далекобойни безпилотни апарати и бомбардировачи. Базата осигурява постоянно въздушно съобщение между САЩ, Европа и страните от Персийския залив, като транспортни самолети доставят в Близкия изток личен състав, боеприпаси и оборудване, пише Mediapool

САЩ могат да използват "Рамщайн" и други бази във войната срещу Иран, тъй като съгласно междуправителствени споразумения Германия не може да повлияе на тези действия на САЩ, заяви пред WSJ представител на канцлера Фридрих Мерц.

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

