Сиярто обсъждал с Русия санкциите на ЕС, става ясно от изтекъл запис

Унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров са обсъждали санкциите на ЕС на изтекъл аудиозапис, публикуван от разследваща медия днес – броени дни преди парламентарните избори, които ще определят дали централноевропейската държава ще продължи проруския си курс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Записът, публикуван от базираната във Варшава медия „ВиСкуеър“, е на телефонен разговор между Сиярто и Лавров от август 2024 г.

Ройтерс не е успял по независим начин да потвърди автентичността на записа, по в публикувано във „Фейсбук“ видео Сиярто казва, че подслушването на телефонните му разговори е „огромен скандал“.

Седмица преди сегашното изтичане премиерът Виктор Орбан нареди разследване на това, което той нарича подслушване на Сиярто, докато правителството му се опитва да ограничи последиците след съобщенията в медиите за връзките на Унгария с Русия.

Случаят подчертава притесненията сред европейските служители, че Унгария служи на руските интереси и работи отвътре в обединението, за да подкопае усилията му да помогне на Украйна. Орбан твърди, че целта му е остави Унгария извън войната и че защитава националните интереси.

Орбан е изправен пред най-оспорваните избори от 16 години насам на 12 април. Дясноцентристката опозиционна партия ТИСА води с голяма преднина в повечето независими социологически проучвания.

Според публикувания запис Лавров се е обадил на Сиярто, за да му напомни за обещанието му да помогне за премахването на сестрата на руски бизнесмен от списъка със санкции на ЕС. Сиярто отговаря, че Унгария и Словакия ще представят предложение за премахване на жената от списъка.

„ВиСкуеър“ съобщи и за отделен разговор, за който не е предоставил аудио, в който Сиярто е казал на заместник-министъра на енергетиката на Русия Павел Сорокин, че работи за отмяна на санкциите на ЕС, насочени към руския „сенчест флот“ от петролни танкери.

Представител на „ВиСкуеър“ заяви пред Ройтерс, че изданието е проверило по независим път достоверността на аудиозаписа, използвайки източници в повече от една държава и с помощта на външни експерти.

Сиярто не отрече, че разговорът с Лавров се е състоял, и призна, че разговорите му са били прехванати.

„Огромен скандал е, че чуждестранни тайни служби непрекъснато подслушват телефонните ми разговори и че тези чуждестранни тайни служби вече направиха тези телефонни разговори публични седмица и половина преди парламентарните избори в Унгария“, каза той във видео на страницата си във „Фейсбук“.

Руското правителство не коментира веднага. Словашкото МВнР заяви, че „няма да коментира или да съобщава подробности за своите преговорни позиции или тези на други държави членки“.

Ройтерс отбелязва, че Орбан поддържа топли връзки с президента Владимир Путин въпреки войната на Русия в Украйна, като същевременно запазва силната зависимост на Унгария от руския петрол и газ.

Сиярто пътува често до Москва след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. На 4 март той се срещна с Путин, за да обсъди доставките на петрол, наред с други въпроси.

По-рано този месец „Вашингтон пост“ съобщи, че Сиярто от години е провеждал редовни телефонни разговори по време на почивките на заседанията на ЕС, за да информира Лавров за това, което вестникът описва като „репортажи на живо“.

Първоначално Сиярто отхвърли този доклад като „фалшива новина“, но по-късно призна, че се е консултирал с държави извън ЕС преди или след срещи на външните министри на ЕС, включително Русия, САЩ, Турция и Израел, заявявайки, че това е било „напълно естествено“.