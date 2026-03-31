Русия: Ще реагираме, ако Украйна използва чуждо въздушно пространство, за да атакува пристанищата ни

Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия ще реагира, в случай че други страни позволят на Украйна да използва тяхното въздушно пространство, за да нанесе удари с дронове по руските пристанища на Балтийско море, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Украйна засили през последния месец атаките си срещу инфраструктурата за износ на руски петрол, нанасяйки най-тежките си удари с дронове до този момент – за повече от четири години на война – по балтийските пристанища Уст-Луга и Приморск.

"Ако въздушно пространство бъде предоставено за извършването на враждебни и терористични действия срещу Руската федерация, това ще ни принуди да си направим необходимите изводи и да приложим съответните мерки", каза Песков.

Той обяви, че руската армия наблюдава отблизо и анализира развитието на събитията и прави препоръки, които Кремъл разглежда.

Песков заяви, че се работи за обезопасяването на цялата стратегическа инфраструктура, но в същото време призна, че съоръженията не може да бъдат предпазени изцяло от "терористични атаки".

