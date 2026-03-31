Населението на Италия е спряло да намалява за първи път от 12 години през 2025 г.

Населението на Италия е запазило равнище в началото на 2026 г., като за първи път от 12 години не е намаляло, тъй като имиграцията почти напълно е компенсирала намаляващите раждания. Това съобщи днес Ройтерс, позовавайки се на най-новите предварителни данни на италианската статистическа агенция ИСТАТ (ISTAT).

Към 1 януари 2026 г. населението на Италия е възлизало на 58,94 милиона души - на практика без промяна спрямо година по-рано, посочи агенцията в годишния си демографски доклад.

„Италия остава страна, в която само голяма положителна нетна миграция може да компенсира предимно отрицателния естествен прираст и където населението продължава да застарява“, заявиха от ИСТАТ, цитирани от БТА.

Без устойчив приток на мигранти населението ще започне отново да намалява, което ще засили дългосрочния натиск върху пазара на труда и публичните финанси, обясняват експертите.

Притокът на имигранти в Италия се регистрира по време на управлението на дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, която възприе твърда политика спрямо мигрантите без документи, като същевременно увеличи броя на работните визи за граждани извън ЕС.

Ражданията спадат до ново рекордно ниско ниво

През 2025 г. ражданията в Италия са намалели до 355 000. Ражданията са с 3,9 на сто по-малко в сравнение с предходната година, като отбелязват най-ниско ниво от провъзгласяването на Кралство Италия през 1861 г.

Смъртните случаи в Италия през миналата година като цяло са останали на равнището от 2024 г. - 652 000.

Общият коефициент на плодовитост в страната е спаднал до средно 1,14 деца на жена – един от най-ниските сред страните в Европа.

За осигуряване на просто демографско възпроизводство на населението е необходим коефициент на плодовитост от 2,1 живородени деца на жена.

Емигрантите са спаднали рязко до 144 000 души, което е минимум за последното десетилетие, докато нетната имиграция в Италия е била 296 000 души.

Броят на чужденците, живеещи в Италия, се е увеличил с 188 000 до 5,56 милиона души.

Очакваната средна продължителност на живота в Италия е нараснала още повече след пандемията от КОВИД-19, достигайки 81,7 години за мъжете и 85,7 за жените през миналата година, което поставя Италия сред страните с най-застаряло население в Европейския съюз, посочи още ИСТАТ.