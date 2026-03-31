Камери с изкуствен интелект започнаха да изпращат глоби за пътни нарушения в Атина

Камери с изкуствен интелект започнаха да подават информация за пътни нарушения в Атина, съобщават гръцките медии. Те бяха пуснати в експлоатация на 28 март и само в рамките на уикенда са изпратили 130 съобщения за нарушения на правилата за движение по пътищата, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

В момента камери за видеонаблюдение с изкуствен интелект са поставени на осем локации в гръцката столица, които се смятат за особено натоварени. Устройства са монтирани и на десет автобуса на градския транспорт, за да се следи движението в бус лентите, съобщава БТА.

След интегриране в съществуващата информационна система на Пътна полиция нарушенията се потвърждават и се изпращат по електронен път в профила на гражданите в приложението gov.gr и Gov.gr Wallet .

Камерите регистрират нарушения като преминаване на червен светофар, превишаване на скоростта, движение или спиране в бус лента, шофиране без колан или каска (при мотористи), използване на мобилен телефон при шофиране. Системата може да разпознава номера, марката, модела и цвета на колата, която нарушава пътните правила. Може да прави и категоризация на нарушенията като например преминаването на червен светофар. Камерите, поставени на автобусите от градския транспорт, регистрират незаконно спиране и движение по цялата дължина на бус лентите.

Проектът предвижда през тази година да бъдат поставени около хиляда камери в Атина, Солун и на остров Крит. Разширяването на мрежата ще продължи и през 2027 г. като в началото на следващата година се очаква да бъдат поставени около 300 мобилни камери.

Плановете включват монтирането на 500 камери на автобусите на градския транспорт, отбелязва в своя публикация електронното издание на в. "Прото тема".

Когато започна тестването на системата в края на миналата година, камерите регистрираха огромен брой нарушения. За един месец бяха засечени близо 40 хиляди нарушения на правилата за движение по пътищата, предимно преминаване на червен светофар, говорене по телефона при шофиране, превишаване на скоростта, пише още изданието.