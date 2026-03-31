Над 200 000 са избягали от Ливан в Сирия заради новата израелска офанзива

Над 200 000 души са напуснали Ливан и са отишли в съседна Сирия от началото на най-новата израелска офанзива в началото на март, предаде ДПА, позовавайки се на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), съобщава БТА.

Близо 180 000 от тях са сирийци, които преди това са търсили убежище в Ливан, а около 28 000 ливанци също са пресекли границата, за да избягат от боевете в южната част на страната.

"Те пристигат изтощени, травмирани и с много малко вещи", каза Асир ал Мадайен, изпълняващият длъжността представител на ВКБООН в Сирия.

Според Комисариата около половината от анкетираните сирийци планират да останат в Сирия, докато останалите се надяват да се върнат отново в Ливан, щом условията се подобрят.

Службата на ООН осигурява храна, лекарства, одеяла и спешен подслон на новопристигналите. Тя също така подпомага около 3 милиона вътрешно разселени лица, които са се завърнали в родните си райони в Сирия след свалянето от власт на дългогодишния президент Башар ал Асад декември 2024 г.

Междувременно сграда, разположена край пътя, водещ към летището на Бейрут, беше поразена днес при въздушен удар, след като преди това Израел издаде предупреждение за атаки срещу сгради в южните предградия на ливанската столица, предаде Франс прес.

На кадри, излъчени от телевизията на АФП, се вижда гъст дим, който се издига над мястото на удара. От видео, разпространявано в социалните мрежи, става ясно, че са ударени горните етажи на сградата.

Пътят беше затворен от силите за сигурност веднага след предупреждението на израелската армия.

Друг удар по-рано днес също беше насочен срещу южните предградия на Бейрут, които вече са до голяма степен обезлюдени.