От утре камионите могат да влизат в Сърбия само с ТАГ устройство

От утре, 1 април, превозвачите на тежкотоварни автомобили трябва да имат задължителни ТАГ (TAG) устройства за камиони, за да влязат в Република Сърбия, съобщиха за БТА от българското посолство в Белград.

Препоръчва се българските превозвачи, осъществяващи транспортна дейност на територията на страната, своевременно да се снабдят с необходимото устройство, се казва в съобщение на българската мисия в сръбската столица.

Съгласно сръбската класификация, тежкотоварни автомобили категория IV са тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона, превозни средства с четири или повече оси, както и камиони с ремаркета, припомнят българските дипломати.

Публичното дружество "Пътища на Сърбия" също информира на сайта си, че от 1 април 2026 г. ще започне събирането на пътни такси за превозни средства от категория IV, изключително с помощта на ТАГ (TAG) устройства - т. нар. система за събиране на пътни такси, която предварително отчита сумите и преодолява чакане на гишета в участъка от околовръстния път на Белград.

"Подчертаваме, че регистрацията на ТАГ (TAG) устройства в платформата Toll4All е задължителна", се казва в съобщение на сайта, където е публикуван линк към платформата.