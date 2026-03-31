11-годишно е починало, докато е било на пост на контролно-пропускателен пункт в Иран

Смъртта на 11-годишно иранско момче, което е било на пост на контролно-пропускателен пункт в Техеран, привлече внимание към това, което свидетели и правозащитни организации описват като разширяваща се практика за привличане на деца в охранителни роли по време на война.

Алиреза Джафари е загинал заедно с баща си при въздушен удар, докато двамата подпомагали патрули на милицията „Басидж" на контролен пункт на 11 март, съобщи майка му пред общинския вестник „Хамшахри". Тя казала, че те са помагали „за поддържането на сигурността на Техеран и неговите жители".

По думите ѝ на пункта не е имало достатъчно хора – „само четирима". Бащата взел момчето със себе си, като казал, че трябва да бъде „готов за идните дни". Тя цитира сина си: „Мамо, или ще спечелим тази война, или ще станем мъченици. Ако е рекъл Бог, ще победим, но аз бих искал да стана мъченик."

Вестникът съобщава, че двамата са били поразени от „израелски удар с дрон". Израелските отбранителни сили заявиха, че не могат да потвърдят инцидента без конкретни координати.

Случаят идва на фона на изявление на представител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, че организацията ще започне да записва „доброволци" на възраст от 12 години нагоре в рамките на нова инициатива „Защитници на родината за Иран", пише ynetnews.

Свидетели от няколко града казват пред Би Би Си, че са виждали деца, включително въоръжени, да участват в патрули и да охраняват контролни пунктове. Жена от източен Техеран разказва, че е видяла въоръжени тийнейджъри заедно със сили на „Басидж" след въздушен удар по-рано този месец. Друга свидетелка описва подобна сцена:

„Той държеше оръжие към колите. Спираха автомобилите и ги претърсваха. Беше нисък и слаб", казва тя за тийнейджър на контролен пункт.

Подобни случаи се съобщават и извън столицата. Жител на Карадж разказва, че е видял „тийнейджър" с автомат „Калашников" на контролен пункт. В град Решт друг свидетел описва млади хора с маски, разположени на обществен площад: „Очевидно е, че са деца – личи по очите им. И са ниски. Стоят пред възрастните сили. Изпитвам съжаление и едновременно страх."

„Басидж", доброволческа милиция под контрола на Революционната гвардия, има приблизително един милион членове и често се използва за вътрешна сигурност. Очаква се набирането за новата програма да става чрез джамии и проправителствени събития.

Правозащитни организации предупреждават, че използването на непълнолетни в подобни роли повдига сериозни правни въпроси. Според Human Rights Watch привличането на деца под 15 години за военни или охранителни задачи представлява „тежко нарушение на правата на детето и военно престъпление".

Правни експерти подчертават, че освен незаконно, подобно действие крие и риск от ескалация на насилието, тъй като непълнолетни без достатъчна подготовка могат неволно да застрашат цивилни.

Анализатори смятат, че тази практика показва нарастващо напрежение в системата. Според експерти използването на деца на контролни пунктове „подчертава отчаянието на властите" и показва трудности при набирането на възрастни за охранителни задачи.