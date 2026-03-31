Израелският военен министър планира да унищожи ливанските гранични села

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че планира да унищожи всички къщи в селата в близост до границата в Южен Ливан, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според неговата канцелария Кац е заявил, че целта е "да се елиминира веднъж завинаги" заплахата, която ливанската организация "Хизбула" представлява за жителите на Северен Израел. Като пример той посочи градовете Рафах и Бейт Ханун в ивицата Газа – и двата до голяма степен разрушени по време на войната в Газа.

Много градове в Южен Ливан се смятат за бастиони на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула". Израелски официални лица обвиняват групата, че многократно е извършвала атаки срещу цивилни райони в Северен Израел от Южен Ливан.

Говорител на армията заяви, че в рамките на един месец "Хизбула" е извършила до 5000 атаки с ракети, минометни снаряди и дронове.

Ливански източници от службите за сигурност съобщиха за значителни щети в многобройни гранични села, като цели жилищни квартали са били унищожени.

Според съобщенията Кац е заявил, че над 600-те хиляди разселени ливанци, живеещи южно от река Литани, не могат да се завърнат, "докато не бъдат гарантирани безопасността и благосъстоянието на жителите в северната част" на Израел.

След избухването на войната с Иран в края на февруари "Хизбула" възобнови атаките си срещу Израел, което предизвика масирани израелски въздушни удари и наземна операция в Ливан. Израелски войски са навлезли на ливанска територия от границата, като сраженията продължават с прекъсвания.

Кац добави, че Израел възнамерява да запази контрол над територията до река Литани в обозримо бъдеще, което в Ливан предизвиква опасения за възможна дългосрочна окупация.

Ливански източници от службите за сигурност добавиха, че израелските сили са засилили ударите в долината Бекаа в източен Ливан, като според информациите целта е да се прекъснат южните маршрути за снабдяване на "Хизбула".