САЩ разполагат бомбардировачи B-52 над Иран

Председателят на Обединения щаб генерал Дън Кейн Кадър: YouTube/ CNBC

Пентагонът съобщи, че САЩ за първи път от началото на операция „Epic Fury" изпращат бомбардировачи B-52 Stratofortress да патрулират въздушното пространство над Иран.

Председателят на Обединения щаб, генерал Дън Кейн, обяви това във вторник сутринта по време на пресконференция заедно с министъра на отбраната Пийт Хегсет. Кейн уточни, че американските и израелските сили са неутрализирали въздушните бойни способности на Иран до такава степен, че големите бомбардировачи вече могат да оперират безопасно в региона, пише Foxnews.

„С оглед на увеличеното въздушно превъзходство успешно започнахме първите надземни мисии с B-52, които ни позволяват, както сме казвали и преди, да продължим да имаме контрол над противника", каза Кейн.

Досега американските сили разчитаха на бързина и невидимост, използвайки по-съвременни оръжия като бомбардировачите B-2 и B-1 за удари в иранското въздушно пространство.

