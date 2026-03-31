Корпусът на гвардейците заплаши да атакува US компании в Близкия изток

Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че ще атакува от утре американски компании в региона в отговор на нападенията срещу Иран, предаде Ройтерс, циткирана от БТА.

Заплахата е отправена срещу 18 компании, включени в списък на КГИР, сред които „Майкрософт", „Гугъл", „Епъл", Ай Би Ем, „Тесла" и „Боинг".

„Тези компании трябва да очакват унищожаване на съответните им представителства в отговор на всеки терористичен акт срещу Иран, започвайки в 20 ч. иранско време (19:30 ч. българско време) в сряда, 1 април", се казва в изявлението на КГИР.