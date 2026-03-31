Над 255 млрд. долара са загубили най-заможните в света заради войната с Иран

Войната с Иран е намалила богатството на най-заможните хора в света с над 255 млрд. долара през 2026 г., сочат данни на Bloomberg Billionaires Index.

Шест от десетте най-богати са понесли големи загуби от началото на годината заради нестабилността на пазарите. Най-сериозно е ударен съоснователят на Oracle Лари Елисън, чийто капитал намалява с близо 60 млрд. долара.

Съществен спад отчитат и Марк Зукърбърг и Джеф Безос, след като акциите на Meta и Amazon поевтиняват.

Пазарите се разпродават усилено след началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, като оттогава глобалната капитализация е изгубила около 12 трилиона долара.

Основните индекси също са под натиск: S&P 500 е спаднал с около 7% от януарския си връх, Dow Jones е с 10% надолу и навлиза в корекционна територия, а Nasdaq следва същия тренд. Загубите не се ограничават до технологичния сектор — луксозните брандове LVMH и Hermès губят около 100 млрд. долара пазарна стойност заради очакван спад в продажбите в Близкия изток.

Въпреки негативната картина, не всички милиардери губят. Илон Мъск увеличава богатството си с около 44 млрд. долара благодарение на растящата оценка на SpaceX и xAI, въпреки спада в акциите на Tesla, пише bTV.

Част от наследниците на Walmart също увеличават състоянието си заради поскъпване на акциите.

В същото време икономисти предупреждават, че ако конфликтът продължи, рискът от рецесия ще нараства, а при по-дълга ескалация цената на петрола може да достигне около 130 долара за барел и да тласне еврозоната към свиване.