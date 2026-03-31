ЕК иска европейците да пътуват по-малко, за да пестят гориво

Тръмп призова страните да купуват US петрол или да си набавят сами през Ормузкия проток

Европейските граждани трябва да обмислят идеята да пътуват по-рядко, за да се избегне недостиг на енергия в контекста на продължаващите военни действия в Близкия изток. Това гласи писмо на ЕК до националните енергийни министри на 27-те страни членки. В искането, отправено от еврокомисаря по въпросите за енергетиката Дан Йоргенсен, се посочва, че държавите от ЕС трябва да разгледат възможността за намаляване на потреблението на петрол и газ особено в транспортния сектор. Целта е подготовка за “продължително прекъсване” на енергийните доставки поради войната в Иран.

Йоргенсен е посъветвал държавите членки да обмислят “доброволни мерки за пестене на енергия от търсенето с особено внимание към транспортния сектор”. Това означава, че е много възможно от европейците да бъде поискано да шофират или да летят по-малко, за да пестят гориво за по-важни неща, както вече се случва в някои страни в Азия.

Датчанинът отбелязва, че Европа е изправена пред нарастващи разходи и недостиг на доставки поради силната зависимост от Персийския залив - над 40% от вноса на реактивно гориво и дизел на ЕС минава оттам. И допълва, че нарастващият недостиг се утежнява от “ограничената наличност на алтернативни доставчици и рафиниращи мощности за конкретни продукти в ЕС”.

Засега европейските страни не са прибегнали до мерки за ограничаване на потреблението на горива, например “неделя без шофиране” и налагане на допустим разход, каквито имаше по време на петролните кризи през 70-те години.

Във вторник Доналд Тръмп заяви, че е готов да спре войната в Иран, дори ако Ормуз остане на практика затворен, съобщи “Уолстрийт джърнъл”. Това поражда притеснения, че потенциалното отваряне на протока в по-далечно бъдеще ще стане по-сложно. По-късно президентът на САЩ призова страните, които не оказват съдействие срещу Иран, да купуват американски петрол или да си набавят сами суровината през Ормузкия проток.

