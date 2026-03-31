Късмет или вътрешна информация - трейдъри печелят милиони, предвиждайки решения на Тръмп

Брокер на шефа на Пентагона опитвал да купи акции в отбранителни компании преди началото на войната в Иран

Още в началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран се появиха твърдения, че хора с вътрешна информация се възползват от нея, за да забогатеят посредством инвестиции и залози в онлайн платформи. За поредния такъв случай съобщи “Файненшъл таймс” (FT), позовавайки се на информация от трима анонимни източници. Според твърденията брокер на американския министър на войната Пийт Хегсет е опитал да направи инвестиция в размер на няколко милиона долара в големи отбранителни компании в седмиците преди началото на военните действия в Близкия изток.

Брокерът от банковия гигант “Морган Стенли” се свързал с “Блекрок” - най-големия фонд за управление на активи в света, през февруари във връзка с евентуално инвестиране в борсово търгувания фонд (ETF) Defense Industrials Active. Той е създаден с цел да се възползва от възможностите за растеж на компании, които печелят от увеличените разходи за отбрана.

Запитването било отбелязано вътрешно в “Блекрок”,

но в крайна сметка инвестицията не се е осъществила. Въпросният ETF притежава акции на големи американски отбранителни подизпълнители, включително RTX, “Локхийд Мартин” и “Нортроп Груман”, както и на компании за данни и отбранителни технологии като “Палантир”. Тези компании са тясно свързани с разходите на американското правителство и често се разглеждат като печеливши от нарастващото геополитическо напрежение по света.

Сделката не се осъществила, тъй като по това време фондът все още не бил достъпен за покупка чрез платформата на “Морган Стенли”. Все още не е ясно дали впоследствие са били търсени алтернативни инвестиции, свързани с отбраната. Отговор от Пентагона не закъсня, като оттам призоваха за “незабавното оттегляне” на публикацията на FT: “Това твърдение е напълно невярно и изфабрикувано”.

Преди седмица обаче отново имаше подобни твърдения, този път свързани с петролния пазар. Около 15 минути преди Доналд Тръмп да обяви, че се водят продуктивни разговори с Иран, което доведе до спад в цените на петрола, договори за поне 6 млн. барела от сортовете “Брент” и West Texas Intermediate (WTI) бяха продадени - около 10 пъти повече от средния дневен обем. Публикацията на американския президент разтърси пазарите в 7,04 ч местно време на 23 март, а сделките с номинална стойност около

580 млн. долара били направени

в 6,50 ч. Не става ясно дали зад тях стои един човек.

Мат Сейнком, шеф на Unusual Whales - платформа за откриване на необичайна търговска дейност, коментира, че регулаторните органи трябва да разследват сделките. Според платформата едва 5 мин преди изказването на Тръмп “с един ход бяха закупени фючърси върху S&P 500 (ES) на стойност 1,5 млрд. долара”.

От Белия дом посочиха, че “всички федерални служители са длъжни да спазват правителствените етични насоки, които забраняват използването на непублична информация с цел финансова изгода”.

Примерите обаче не свършват дотук. Докато има съмнения за злоупотреби на регулираните борсови пазари, които не би трябвало да са чак толкова трудни за разследване, ситуацията с платформата “Полимаркет” е по-различна. Преди дни Си Ен Ен съобщи, че разследващи са се срещнали с представители на сайта за залози, за да проучат дали определени сделки на пазара за прогнози нарушават законите за търговия с вътрешна информация.

“Полимаркет” не е под юрисдикцията на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) или други американски регулатори. Платформата позволява на потребители анонимно да залагат на резултати от събития - от спортни турнири до прекратяване на военни действия, без да качват документ за самоличност. Тя стана популярна по време на президентските избори в САЩ през 2024 г., но през последните месеци е станала синоним на търговия с вътрешна информация.

За един ден например акаунт с име Magamyman е

спечелил 515 хил. долара,

след като е направил залог за 87 хил. долара 71 минути преди да стане ясно, че САЩ са ударили Иран на 28 февруари. Вероятността на залога “Ще ударят ли САЩ Иран” преди това била едва 17%. Независим анализатор на “Полимеркет” на име Andrew 10 GWEI твърди, че е открил 38 акаунта, за които смята, че принадлежат на едно лице, което спечелило над 2 млн., залагайки правилно на военните действия на САЩ.

За друг трейдър пък се твърди, че е спечелил над $ 1 млн. благодарение на добре подбрани залози, почти всички от които необявени военни операции. Друг акаунт, създаден дни преди залавянето на Николас Мадуро, спечели 436 хил. долара, след като правилно предсказа операцията на САЩ в Каракас.