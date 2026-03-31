Лондон изпраща допълнителни войски в Персийския залив

Великобритания изпраща допълнителни войски в Близкия изток, за да подкрепи съюзниците си в защитата на въздушното им пространство от ирански атаки, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

По време на посещение в страните от Персийския залив британският министър на отбраната Джон Хийли обяви, че Лондон ще разположи ракетната система за противовъздушна отбрана "Скай Сейбър" в Саудитска Арабия и че ще удължи мисията на изтребителите "Тайфун" в Катар. Допълнителни екипи и системи за противовъздушна отбрана вече са изпратени в Бахрейн и Кувейт.

По време на визитите си в Саудитска Арабия, Катар и Бахрейн Хийли заяви, че "най-добрите британски сили" ще подкрепят партньорите в региона.

Системата "Скай Сейбър", заедно с батарея на Кралската артилерия и експерти оператори, ще бъде разположена в Саудитска Арабия тази седмица. Това включва радари, контролен център и ракетни пускови установки. Системата може да прихваща ракети и самолети, като според британското Министерство на отбраната тя ще бъде интегрирана с по-широките саудитски и регионални средства за противовъздушна отбрана.

На среща с британски военни във военновъздушната база "Духан" в Катар Хийли потвърди, че изтребителите "Тайфун" ще продължат да действат в страната. Съвместната ескадрила от този тип самолети на Кралските военновъздушни сили и Катар беше разположена в региона през януари. По-рано този месец премиерът Киър Стармър обяви изпращането на още четири изтребителя.

Хийли благодари на пилотите за участието им в мисии над Катар, Бахрейн, Йордания и Обединените арабски емирства. Полетите се извършват от началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, след като страните от Персийския залив понесоха основния удар от ответните действия на Техеран, като хиляди ирански ракети и дронове бяха насочени към военни обекти и енергийна инфраструктура на САЩ в региона.

Британските пилоти са натрупали над 1280 летателни часа в региона, според Министерството на отбраната. Те използват самолети "Тайфун" и F-35, както и хеликоптери "Уайлдкат" и "Мерлин".

Хийли съобщи още, че британска лека многофункционална пускова установка е пристигнала в Бахрейн. Тя е придружена от екип експерти, които ще помогнат за интеграцията ѝ в местната отбранителна система с малък обсег.

Системата "Рапид Сентри" вече е разположена в Кувейт. Там се използва и система на Кралските военновъздушни сили за противодействие на дронове, която позволява ранно засичане на иранските дронове "Шахед".

По време на визитата си министърът се срещна с емира на Катар, краля на Бахрейн и военни ръководители от региона. Обсъдени бяха конфликтът в Близкия изток и бъдещото сътрудничество в областта на сигурността, както и частичната блокада на Иран над Ормузкия проток.