ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22579092 www.24chasa.bg

Маскирани принудили доставчик на храна да кара бомба до полицейски участък в Ирландия

Британската полиция съобщи днес, че зад отвличането и поставянето на самоделно взривно устройство в автомобил за доставка на храна, на който е било наредено да се отправи към полицейско управление в Северна Ирландия, вероятно стоят ирландски националисти, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шофьор на кола за доставка на бързо хранене е бил принуден да спре от двама маскирани мъже около 22:30 ч. (20:30 ч. българско време) вчера и да кара до полицейското управление в Лърган, на около 30 км от Белфаст. Той избягал от колата и предупредил силите на реда, че похитителите са поставили предмет в багажника, съобщи полицията.

Над 100 жилища в близост бяха евакуирани, докато се е извършвала контролирана експлозия, за да се обезвреди устройството.

"Разследването ни е в начален етап, но смятаме, че е много вероятно отговорни да са дисидентски републикански групи", заяви в изявление зам.-началникът на полицията на Северна Ирландия Райън Хендерсън.

"Сега знаем, че това е било примитивно, но действащо самоделно взривно устройство. Въпреки че е било несъвършено, то е представлявало значителен риск за живота на уплашения куриер, служителите на нашите сили за сигурност и общността".

Мирното споразумение от 1998 г. до голяма степен сложи край на тридесетгодишното насилие между религиозни общности в Северна Ирландия, полицейските служители все още са обект на спорадични нападения от страна на малки отцепнически групи, съставени предимно от националистически активисти, които се противопоставят на британското управление в региона.

Около 3 600 души загинаха по време на конфликта между републиканците, искащи обединение с Ирландия, и пробританските юнионисти, желаещи Северна Ирландия да остане провинция на Великобритания, и британските сили. 

"Аз напълно осъждам този безразсъден акт на насилие, който е изложил на риск живота на хората. Няма място за това в Северна Ирландия", заяви в изявление британският министър за региона Хилари Бен. Опитът за атентат беше осъден от всички политически партии. Лидерът на Демократичната юнионистка партия Гавин Робинсън заяви, че използването на тактиката с бомба чрез посредник – при която екстремистите принуждават някого да пренесе взривно устройство под заплаха – е "ужасяващо връщане към най-мрачните дни" на конфликта.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

