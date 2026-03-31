Рая Назарян пред шефа на Върховната рада на Украйна: България остава непоколебима

Председателят на Народното събрание Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, съобщиха от пресцентъра на НС.

Председателят на парламента е на посещение в Украйна за участие във втората парламентарна Среща на върха в Буча. По-рано тя направи изказване на форума, организиран от Върховната рада на Украйна.

България остава непоколебима в категоричната си позиция за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, увери своя украински колега Рая Назарян. Тя заяви, че подкрепата на страната ни ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо, в рамките на нашите възможности. Солидарността и съпричастността на България с Украйна и украинския народ беше потвърдена в седем отделни решения Народното събрание, добави председателят на парламента.

Незаконната, пълномащабна война трябва да завърши със всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право, посочи Рая Назарян. България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение, основано на принципа - нищо, което касае Украйна, да не се решава без Украйна, добави тя.

Председателят на парламента отбеляза, че съвместните усилия могат да се разширят и да обхванат дългосрочното възстановяване и реконструкция на Украйна, включително развитие на инфраструктурата и икономическото възстановяване на страната.

Рая Назарян припомни, че в хуманитарен план България оказва значителна помощ за временно разселените хора от Украйна. 197 580 души са получили право на временна закрила, от които 61 000 са се установили в България, посочи тя. Украинските ученици, записани в български училища през настоящата учебна година, са 5 379, добави председателят на Народното събрание.