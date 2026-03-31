Надежда Нейнски участва в неформална среща на външните министри на страните от ЕС

Срещата на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз Снимка: МВнР

Надежда Нейнски взе участие в неформална среща на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, проведена с участието на украинското ръководство. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

В рамките на форума беше потвърдена последователната подкрепа на България за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна, както и ангажиментът към постигането на справедлив и траен мир. Министър Нейнски подчерта значението на международната отчетност за нарушенията на международното право като ключов елемент от всеки устойчив мирен процес.

В хода на дискусиите първите дипломати на ЕС откроиха необходимостта от продължаване на международната подкрепа за устойчивостта и възстановяването на Украйна, с акцент върху реинтеграцията на ветераните като ключов елемент за следвоенното възстановяване. България подчерта и нуждата от запазване на фокуса върху Украйна в контекста на текущите глобални предизвикателства и потвърди готовността си да продължи да допринася, включително и в контекста на усилията на ЕС и НАТО, за подкрепа на страната.

