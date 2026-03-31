Невиждан отдавна растеж на борсите - бизнесът повярва на Тръмп, че войната ще свърши скоро

Акциите се повишиха във вторник след нови информации, които дадоха надежда на инвеститорите, че войната между САЩ и Иран може скоро да приключи

Dow Jones Industrial Average нарасна с 979 пункта, или 2,2%. Индексът за кратко премина границата от 1 100 пункта, след непотвърдени съобщения, че иранският президент Масуд Пезешкиан е готов да прекрати войната при определени гаранции. S&P 500 се повиши с 2,6%, а Nasdaq Composite добави 3,6%.

Пезешкиан направи сходни коментари по-рано този месец, заявявайки, че „единственият начин да се сложи край на войната — разпалена от ционисткия режим и САЩ — е признаване на законните права на Иран, изплащане на репарации и твърди международни гаранции срещу бъдеща агресия".

Според информация на The Wall Street Journal президентът на САЩ Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военните действия в Близкия изток дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен. По-късно New York Post съобщи, че той смята, че войната вероятно ще приключи скоро, като други държави ще поемат водеща роля за отварянето на протока.

Технологичният сектор, който беше под натиск от началото на конфликта, отбеляза ръст. Акциите на Nvidia поскъпнаха с над 3%, а тези на Microsoft – с повече от 1%.

„Всяка стъпка към прекратяване на войната се приема положително от пазара и виждаме такова възстановяване", заяви Ерик Дитън, президент на The Wealth Alliance. „Но това не означава, че опасността е преминала."

Той добави, че ако проблемът с петрола не бъде решен, натискът върху пазарите ще продължи.

Цените на суровия петрол останаха високи, след като Bloomberg съобщи, че Иран е ударил кувейтски петролен танкер в акваторията на Дубай. Властите в Дубай обявиха, че няма пострадали и всички 24 членове на екипажа са в безопасност.

Фючърсите на Brent се повишиха с около 5% до над 118 долара за барел, докато американският WTI спадна с около 1% до малко над 101 долара за барел.

Въпреки ръста, Nasdaq остава в корекционна територия – повече от 10% под последния си връх. Dow и S&P 500 са съответно с над 8% и 7% по-ниско.

Последният ден от месеца показва, че S&P 500 губи над 5% през март – най-слабият месец от 2022 г. Dow и Nasdaq също са надолу с повече от 5%, като Dow е напът да прекъсне 10-месечна серия на ръст.

Основните индекси са на път да отчетат и губещо тримесечие: Nasdaq води със спад от над 7%, S&P 500 губи около 5%, а Dow – приблизително 4%.