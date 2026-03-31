Николай Младенов: Споразумението с Украйна е важна...

Катар се обяви срещу разполагането на US войски в Иран

4960
войник СНИМКА: Pixabay

Катар предупреди за опасност от по-нататъшна дестабилизация в района на Персийския залив, "ако американските войски предприемат сухопътно нашествие в Иран", предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ние сме против всяка ескалация, която би могла да застраши още повече стабилността в региона", заяви говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари в отговор на съобщенията за възможна сухопътна офанзива.

"Трябва да намерим изход от тази криза, защото спираловидната ескалация на напрежението се засилва с всеки изминал ден", добави той.

Говорителят отказа да коментира евентуални контраудари на Катар срещу Иран, макар че отбеляза, че страната от Персийския залив си запазва правото да отвърне на ирански атаки.

Маджед ал Ансари повтори, че Катар не посредничи между Иран и САЩ. Доха подкрепя всички усилия за възможно най-бързото прекратяване на войната, но не участва в преговорните усилия на Пакистан, каза той.

В миналото Пакистан предаваше съобщения от САЩ до Иран. През уикенда Исламабад бе домакин на външните министри на Саудитска Арабия, Египет и Турция за разговори относно войната, която започна с израелски и американски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари.

