Нетаняху: Израел ще продължи да разгромява терористичния режим на Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израел ще „продължи да смазва“ иранския „терористичен режим“, заяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, като подчерта, че войната, започнала преди повече от месец, когато страната му атакува Техеран заедно със САЩ, „не е приключила“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Кампанията не е приключила, ще продължим да смазваме терористичния режим, ще укрепим зоните за сигурност около нас и ще постигнем целите си“, изтъкна Нетаняху, визирайки териториите, където израелската армия вече е разположена извън границите на страната - в ивицата Газа, в Сирия и в Ливан.

Премиерът каза тези думи по време на телевизионно обръщение в навечерието на еврейската Пасха, малко след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му има волята „да сложи край“ на войната, но иска гаранции, за да „предотврати повторение на агресията“, според съобщение на канцеларията му.

