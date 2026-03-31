Путин обсъди Близкия изток с президента на ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин и президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян проведоха телефонен разговор и изразиха сериозна загриженост относно военната и политическата ситуация в Близкия изток, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирайки изявление на Кремъл.

Страните подчертаха важността за възможно най-бързото прекратяване на военните действия, се казва още в изявлението.

Двамата президенти са обсъдили и двустранното сътрудничество между Русия и ОАЕ, като са отбелязали успехи във всички сфери.

"Лидерите отбелязаха с особено задоволство високото ниво на сътрудничеството и контактите между Русия и ОАЕ, които се развиват успешно в много области", гласи изявлението на Кремъл, цитирано от БТА.