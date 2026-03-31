Николай Младенов: Споразумението с Украйна е важна крачка напред

5120
Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

Подписаното10-годишно споразумение за сигурност и сътрудничество между България и Украйна е важна крачка напред и резултат от усилията на няколко правителства. Това написа във Фейсбук върховният представител за Газа Николай Младенов.

Споразумението ще даде допълнителен тласък на българската отбранителна индустрия и ще създаде нови работни места и технологии у нас, казва още Младенов в публикацията.

Важно е и за Украйна – надежден дългосрочен партньор в областта на отбраната и енергийната сигурност, включително потенциален газов коридор с до 10 милиарда кубика газ годишно, пише Младенов.

Такива споразумения укрепват икономиката и позициите на България в региона и дават на Украйна стабилна подкрепа за развитие. Солидарността и партньорството винаги носят ползи и за двете страни, пише Младенов.

Добри новини за България и Украйна! 🇧🇬🤝🇺🇦 Подписаното10-годишно споразумение за сигурност и сътрудничество е важна...

Posted by Nickolay Mladenov on Tuesday 31 March 2026

