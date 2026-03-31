Федерален съдия спря проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Федерален съдия във вторник блокира президента на САЩ Доналд Тръмп да продължи работата по нова бална зала за 400 млн. долара, планирана на мястото на източното крило на Белия дом.

„Президентът на Съединените щати е пазител на Белия дом за бъдещите поколения, но не е негов собственик", написа съдия Ричард Леон. Той уточни, че отлага прилагането на решението си с две седмици, за да даде възможност за обжалване, но предупреди, че всяко строителство, което не е в съответствие с постановлението, може да бъде премахнато.

Според съдията проектът не може да продължи, докато не получи изрично законодателно одобрение от Конгреса. В същото време той отбеляза, че президентът и законодателите могат да работят заедно, за да разрешат строителството.

Тръмп, който е бивш предприемач в недвижимите имоти, е лично ангажиран с детайлите по проекта – от плановете до избора на мрамор. „Толкова съм зает – водя войни и други неща – но това е много важно, защото ще остане за дълго време. Мисля, че ще бъде най-великата бална зала в света", заяви той пред журналисти, предаде Си Ен Ен.

Планираната зала ще бъде с площ около 89 000 квадратни фута, което е значително повече от основната сграда на Белия дом – около 55 000 квадратни фута. Президентът твърди, че проектът не подлежи на сериозен контрол и обещава да бъде завършен до лятото на 2028 г.

Решението идва дни преди ключово гласуване на Националната комисия за планиране на столицата– органът, който отговаря за планирането на федерални сгради във Вашингтон. Очаква се комисията да проведе окончателно гласуване по проекта, въпреки хилядите обществени коментари, повечето от които са против.