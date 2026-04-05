Американските военни унищожили два свои самолета в спасителната мисия за пилота

Американският президент Доналд Тръмп похвали операцията от събота вечер за спасяване на втория пилот от сваления от Иран военен изтребител като „една от най-смелите и опасни операции по спасяване в историята на САЩ".

Американските специални сили унищожили два свои самолета, докато извършвали спасителната операция за изтегляне на пилот, попаднал зад вражеските линии.

Пилотът, заедно с друг член на екипажа, бе в изтребителя F-15, който бе свален над отдалечена част на Иран в петък. Той успял да се катапултира безопасно и е спасен от два военни хеликоптера същия ден, но вторият член на екипажа остава в неизвестност.

Липсващият военен, когото президентът на Тръмп нарече "високопоставен и уважаван полковник", успял да се укрие от преследващите ирански сили в продължение на почти два дни, докато дронове Reaper летели над него, предпазвайки го от опасност, пише "Дейли Мейл".

Въоръжен само с пистолет за самозащита, полковникът се криел и се укривал от врага, преди да предприеме бягство към спасителния пункт.

При изтеглянето два от спасителните самолети заседнали на отдалечено летище в Иран и са унищожени от специалните сили, за да не попаднат в ръцете на врага.

Бомбардировки и огнени удари от американски самолети са извършени, за да се държат иранските войски далеч от закъсалия полковник. Три спасителни мисии са изпратени от Иран към Кувейт, а мисията приключила точно преди полунощ.

Тръмп потвърди, че полковникът е ранен, но „ще бъде напълно добре", като празнува успешно извършеното спасение.

Той заяви още, че това е първият случай в съвременната военна история, когато двама американски пилоти са спасени поотделно, дълбоко в територия на врага, като подчерта, че „никой американски воин никога няма да бъде изоставен".

Според президента десетки самолети, въоръжени с „най-смъртоносното оръжие в света", са изпратени от американската армия, за да извършат изтеглянето.

„Този смел воин беше зад вражеските линии в опасните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които се приближаваха все по-близо с всеки час", добави Тръмп в публикация в Truth Social.

Според Fox News успехът на спасителната мисия се дължи частично на „кампанията за дезинформация", проведена от ЦРУ в Иран. Разузнавателната агенция разпространила информация, че американските сили вече са открили полковника и го преместват, което объркало иранските войски.

Военнослужещият катапултирал от изтребителя F-15E в ранните часове на петък, което предизвика двудневно напрегнато търсене и кулминира с ожесточена престрелка.

Тръмп заяви, че първият пилот е бил спасен часове след катастрофата, но операцията е била държана в тайна, за да не „компрометира второто спасително усилие". И двете операции завършиха „без нито един убит или ранен американец", заяви той.

Иранските медии съобщиха за пет убити при ударите по време на американската спасителна операция.

F-15E бе свален в петък, скоро след като американски A-10 Warthog също бе поразен от иранските сили, бележейки първите американски самолети, свалени от началото на конфликта. Иранската Революционна гвардия пое отговорност за удара, като публикува снимки на повредените самолети в държавните медии с насмешливи коментари.

В събота от иранското посолство в Кабул, Афганистан, публикуваха нови ужасяващи снимки на разрушения F-15E с насмешливи надписи.

„Сега този стелт изтребител няма къде да избяга, освен да лежи под краката на въздушните войни", пише в публикацията.

„Същият този гигант, за който се виеха легенди с години, днес е купчина скрап, паднала на земята – технологията, за която твърдяха, че е невидима и недосегаема, вече бе видяна и свалена", добавят от посолството.

На трите снимки се виждат и останките от самолета: неразпознаваема маса от изгорели отломки, разпръснати по широка и пуста територия.

Това се случи след като Тръмп обяви, че американските сили са „ликвидирали" няколко от високопоставените ирански военни командири, като публикува видеокадри, показващи въздушни удари по топ командири на IRGC.

Тръмп публикува в социалните мрежи за успеха на спасителните операции няколко часа след като Белият дом опроверга слуховете, че президентът е хоспитализиран в събота.

Правителството на САЩ съобщи, че президентът не е имал публични изяви три дни, защото се фокусирал върху конфликта с Иран.

След свалянето на двата американски самолета в петък, Иран обяви награда от 60 000 долара за пилотите и обеща отмъщение на американските военни.

При операцията няколко ирански войници са били убити или ранени, но американски жертви няма. Американски служител описва мисията като „много сложна". В нея са участвали военни от няколко групи.

Докато иранските сили се приближавали към закъсалия военен, социалните мрежи показват кадри на членове на иранските племена Бахтиари в Хузестан, въоръжени с пушки, изкачващи се в планините, за да търсят американския войник.

Иранският председател на парламента Мохамад Калибаф се подигра на САЩ и Тръмп за многократните му твърдения за победа във войната.

Обявяването на спасителната операция дойде в момент, когато Иран изстреля ракети и дронове към Израел и Кувейт, а ден по-рано Тръмп предупреди Ислямската република, че има 48 часа да постигне сделка.

Президентът се позова на ултиматум, който е отправил на 26 март: „Помнете, когато дадох на Иран десет дни да СКЛЮЧИ СДЕЛКА или да ОТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК, времето изтича – 48 часа преди адът да се стовари върху тях."

Централното военно командване на Иран отхвърли ултиматума, като генерал Али Абдолахи Алиабади го нарече „безпомощно, нервно, неуравновесено и глупаво действие".

Той предупреди, че „портите на ада ще се отворят за вас".

Пакистан предложи посредничество за прекратяване на конфликта, като според иранските медии пакистанският и иранският външен министър са провели телефонен разговор в събота.

Все пак не се забелязва облекчаване на насилието, като Кувейт и Израел съобщиха, че техните въздушни отбранителни системи реагират в неделя на ирански атаки.

Също така Обединените арабски емирства заявиха, че техните въздушни отбранителни системи реагират на ракетни удари, насочени към алуминиевата индустрия на страната, а служители в Бахрейн съобщиха за пожар в рафинерия „в резултат на иранска агресия".