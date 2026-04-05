КМГ: Шънджън значително повишава ефективността на митническата обработка при износа на електронна търговия

Шънджън отчита значително подобрение в ефективността на митническата обработка на износа чрез електронна търговия. Това стана възможно след въвеждането на нов модел, при който проверката предхожда товаренето, в първия специализиран надзорен обект в града.

Още в първия ден първата пратка, обработена по новия модел, успешно премина митническите процедури и беше изпратена в чужбина. Данните показват, че времето за обработка е съкратено с над 50%, а общите разходи за бизнеса са намалени с повече от 30%.

Новият подход променя традиционния процес, при който задържането на една пратка можеше да блокира цял контейнер. Сега стоките се проверяват индивидуално още преди товарене, което значително ускорява целия процес. Системата използва съвременни технологии като дигитален двойник, интелигентни входни системи и проследяване чрез кодове. Всяка пратка получава уникална дигитална идентификация, което осигурява пълна прозрачност и контрол.

Като водещ център за електронна търговия, Шънджън поддържа силен износ и продължава да развива иновативни решения за подобряване на логистиката и търговията.