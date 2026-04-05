Белград откри експлозиви край газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества "с разрушителна сила" и детонатори, необходими за активирането им, край северния град Канижа, близо до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария, съобщава телевизия Ен1.

"Току-що проведох телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го информирах за първите резултати от разследването на нашите военни и полицейски сили относно заплахата за критичната газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа Вучич в Инстаграм.

Той каза, че два големи пакета с взривни вещества и детонатори са открити недалеч от селището Велебит, на неколкостотин метра от газопровода "Балкански поток".

"Нашите части откриха взривно вещество с голяма разрушителна сила и детонатори, необходими за активирането му. Ще информираме унгарската страна за по-нататъшния ход на разследването", добави президентът.

Вучич посочи, че експлозивите са открити в северната част на автономната област Войводина, в която живеят голям брой етнически унгарци. По думите му взривните вещества са били толкова мощни, че е можело да изложат на риск множество хора, пише БТА.

"Ще се справим безмилостно с всеки, който се опитва да унищожи ключови интереси на Сърбия", предупреди сръбският държавен глава. "Радвам се, че успяхме да предотвратим сериозна акция срещу жизненоважните интереси на Република Сърбия без никакви жертви", добави той.