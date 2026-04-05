Турски шофьор на камион е арестуван в Румъния с 30 килограма кокаин

Турски гражданин, който е бил заловен вчера в Румъния с 30 килограма кокаин в товарния камион, който управлявал, е арестуван за 30 дни, съобщи днес Румънската полиция, цитирана от Аджерпрес.

Той е разследван за престъпленията международен и вътрешен трафик на високорискови наркотици.

45-годишният водач е бил задържан вчера, след като при проверка в управлявания от него камион са били открити около 30 килограма кокаин.

Наркотикът е бил разделен в 33 торбички, поставени в две чанти във вътрешността на влекача.

Мъжът е задържан от прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) в югозападния окръг Мехединц, пише БТА.

Акцията е осъществена в сътрудничество със съдебните власти на Европейския съюз, уточнява агенцията.