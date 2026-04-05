Оман и Иран преговаряха за осигуряването на транзита през Ормузкия проток

Оман и Иран проведоха преговори на ниво заместник-министри на външните работи, за да обсъдят възможностите за осигуряване на безпрепятствен транзит на кораби през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Екс" на Министерството на външните работи на Оман.

Преговорите се проведоха, след като в четвъртък ирански представител заяви, че Иран изготвя протокол съвместно с Оман за наблюдение на трафика в Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, пише БТА.