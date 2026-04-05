ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Улм" на Павел Дочев с ценна победа над силен съпе...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22608836 www.24chasa.bg

Оман и Иран преговаряха за осигуряването на транзита през Ормузкия проток

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Оман и Иран проведоха преговори на ниво заместник-министри на външните работи, за да обсъдят възможностите за осигуряване на безпрепятствен транзит на кораби през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в "Екс" на Министерството на външните работи на Оман.

Преговорите се проведоха, след като в четвъртък ирански представител заяви, че Иран изготвя протокол съвместно с Оман за наблюдение на трафика в Ормузкия проток, през който преминават около една пета от световните доставки на петрол, пише БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

