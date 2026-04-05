Вкараха в затвора основателка на култ за "оргазмена медитация"

Основателката на американската уелнес компания OneTaste Никол Дейдоне беше осъдена на девет години затвор от съд в Бруклин, след като бе призната за виновна по обвинения в заговор за принудителен труд. Прокуратурата твърди, че чрез организацията си – популяризираща т.нар. „оргазмена медитация" като форма на личностно развитие – тя и нейни сътрудници са упражнявали психологически, емоционален и финансов натиск върху последователи, за да ги принуждават към труд и услуги в полза на компанията.

От компанията описват "оргазмената медитация" като практика, при която чрез продължителна клиторна стимулация в структуриран контекст се цели постигане на повишено съзнание, емоционална свързаност и усещане за благополучие

Известна като „Оракулът" на OneTaste – компания за т.нар. „оргазмена медитация", която популяризира продължителни състояния на възбуда – 57-годишната Дейдоне получи възможност да се защити в съда. Пред тази възможност тя усмихва широко и отговоря кратко: „Не", разказва "Гардиън".

Пред съда нейни поддръжници определиха присъдата като погрешна и опасна. Според тях седемте бивши последователи на OneTaste, дали показания срещу нея, не представляват мнението на стотици други, които твърдят, че са останали удовлетворени. Настоящият изпълнителен директор на компанията, Анджули Айер, определи случая като „плашещ ден за свободата". Тя допълни, че ако убеждаването се криминализира, никой не е в безопасност.

От своя страна, практикуващата уелнес терапия и инфлуенсърка Рори Монтали заяви, че оргазмената медитация ѝ е помогнала да се възстанови от травма и да възвърне усещането за сигурност в собственото си тяло.

Федералните прокурори обаче представиха съвсем различна картина. През 2023 г. те повдигнаха обвинения срещу Дейдоне и бившия директор по продажбите Рейчъл Червиц с твърдение, че двете са използвали психологически, емоционален и финансов натиск, за да контролират жертвите си и да извличат труд и услуги в своя полза.

След произнасянето на присъдите, прокурорът Джоузеф Ночела заяви, че „принудата, прикрита като уелнес или овластяване, остава експлоатация" и нанася сериозни щети на уязвими хора, включително чрез сексуална злоупотреба.

OneTaste вече беше обект на засилен обществен интерес – историята на компания беше разказана в документалния филм на Netflix „Orgasm Inc" (2022) и книгата „Empire of Orgasm" (2025) на журналистката Елън Хует. Основана в Сан Франциско през 2004 г., организацията набира популярност с навлизането на алтернативните терапии в масовата култура.

Според обвинението, ръководството на OneTaste е привличало жени – често преживели травма, след което ги изолирало и им възлагало дейности като готвене, чистене, градинарство, както и предоставяне на сексуални услуги на инвеститори. Свидетели по делото описват, че са изгубили чувството си за реалност, изпаднали са в дългове и са били подложени на злоупотреба.

Защитата отхвърля тези твърдения. Адвокатът Дженифър Бонджийн определи Дейдоне като „иновативен феминистки предприемач" и заяви, че делото опасно се доближава до криминализиране на лични убеждения и житейски избори.

Ключов въпрос, който остава и след процеса – и предстои да бъде разгледан при обжалването – е дали OneTaste и практиката му могат да бъдат определени като култ.

Според експерта по култове Стивън Хасан – бивш член на Обединителната църква, организацията отговаря на тези характеристики, тъй като разчита на авторитарен контрол и силно влияние върху поведението и мисленето на последователите си.

Поддръжниците на OneTaste обаче отхвърлят тази теза, като твърдят, че концепцията за „промиване на мозъци" е дискредитирана от научната общност и неправилно използвана от разследващите органи.

Настоящият изпълнителен директор Айер подчерта, че според нея делото не е свързано нито с труд, нито със заговор, а представлява опит да се представят определени идеи като опасни – особено тези, свързани с женската автономия и свобода на избор.