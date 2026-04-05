Най-малко девет души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шест души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, съобщи ливанска новинарска агенция ННА, предаде ДПА.

Жертвите са били част от разселено семейство в град Кфар Хата, посочи ливанската агенция.

Най-малко трима души загинаха при друг въздушен удар в южната част на страната, като има информация и за още ранени от тази сутрин, съобщи ННА в отделен репортаж.

Агенцията ДПА отбелязва, че информацията не е потвърдена по независим път.

Израелската армия още не е коментирала случая.

Освен че атакуват Ливан по въздух, израелските сили провеждат и сухопътни операции срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула".

По-рано днес "Хизбула" отново изстреля ракети срещу северната част на Израел. Засега няма съобщения за щети или жертви, пише БТА.