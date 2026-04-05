Папата призова "тези, които имат властта да започват войни", да "изберат мира"

Папа Лъв Четиринадесети призова днес "тези, които имат властта да започват войни", да "изберат мира", предаде Франс прес.

Светият отец отправи този апел в първата традиционна благословия "Урби ет Орби" (Към Града и към света), която произнесе по случай Великден, след началото на своя понтификат през май миналата година.

"Свикваме с насилието, примиряваме се с него и ставаме безразлични. Безразлични към смъртта на хиляди хора. Безразлични към последиците от омразата и разделението, които конфликтите посяват" и към техните "икономически и социални последици", заяви Лъв Четиринадесети пред хилядите вярващи, събрали се на площад "Свети Петър" във Ватикана.

Нарушавайки традицията, спазвана от години от неговите предшественици, папата не спомена нито една държава или регион в криза по света, отбелязва АФП. Той също така обяви молитвено бдение за мир, което ще се състои на 11 април на площад "Свети Петър" във Ватикана, пише БТА.