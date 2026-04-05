Египет въвежда дистанционна работа през неделните дни заради поскъпването на енергията

Решението на египетското правителство за преминаване към дистанционна работа всяка неделя, която в страната е първият ден от работната седмица, влиза в сила от днес. Изключения са предвидени за производствения сектор, обществените услуги, пречиствателните станции, бензиностанциите, училищата и университетите.

Мярката, която се отнася както за държавния, така и за частния сектор, е част от усилията на властите да се справят с нарушените доставки и рязкото поскъпване на енергоносителите, вследствие на войната на Израел и САЩ срещу Иран. Миналата неделя бяха въведени ограничения за работното време на кафенета, ресторанти и магазини, както и намаляване на уличното осветление и броя на рекламните табла.

Вноса на енергия в Египет е струвал около 2,5 млрд. долара през март т.г., което е значителен скок в сравнение с 1,5 млрд. през февруари и 1,2 млрд. през януари. „Няма друг начин, освен да намалим тази сума чрез рационализиране на потреблението, което е споделена отговорност на правителството и гражданите, за да осъзнаят мащаба на предизвикателството," каза премиерът Мостафа Мадбули, цитиран от онлайн изданието „Ентърпрайс нюз".

Египет произвежда над 80 процента от електричеството си от природен газ, който до голяма степен внася. След началото на ескалацията в региона на 28 февруари Израел, който е основният доставчик, спря износа си на синьо гориво към Египет, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства. Седмица по-късно доставките бяха частично възстановени. Това принуди Кайро да се обърне към по-скъпи алтернативи, включително втечнен природен газ, пише БТА.