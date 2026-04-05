Шведските власти освободиха санкциониран от ЕС танкер

Шведските власти освободиха танкера "Флора 1", обект на санкции от Европейския съюз, насочени срещу "сенчестия флот", който беше заподозрян в причиняване на петролен разлив с дължина 12 километра в Балтийско море, предаде Асошиейтед прес.

Шведската брегова охрана заяви, че не е намерила достатъчно доказателства, че корабът има вина за разлива, който беше открит в четвъртък.

Разследващите установиха също, че Камерун е потвърдил, че танкерът плава под негов флаг, което не беше ясно в петък, когато корабът и 24-членният му екипаж бяха задържани, съобщи бреговата охрана.

Петролният разлив бе открит рано вчера източно от остров Готланд, а разследващите идентифицираха кораба "Флора 1" като вероятен източник на разлива. Служители на бреговата охрана се качиха на борда на кораба в петък сутрин и го отведоха заедно с 24-членния му екипаж до място за акостиране край Юстад в южна Швеция.

ЕС вече е наложил санкции на кораба, което означава, че трансакциите, свързани с него, са забранени, заради превоз на руски петрол, докато "прилага нередовни и рискови практики при корабоплаването". Небезопасните практики могат да включват изключване на системата за локализация, за да се скрие къде отива плавателният съд, пише БТА.

Украинското правителство твърди, че корабът е собственост на компания от Хонконг и е свързан с индийска компания, която е "един от водещите оператори на така наречения сенчест флот, участващ в транспортирането на руски суров петрол".

Плавателният съд е бил обект на санкции от страна на Великобритания, Канада, Австралия, Швейцария и Нова Зеландия. Той е сменял името си шест пъти, и държавата, под чийто флаг плава - девет пъти.

Установено е, че плавателният съд неведнъж е изключвал автоматичната си система за проследяване, което скрива местонахождението му, и е извършвал прехвърляне от кораб на кораб, което може да бъде начин за прикриване на произхода на нефтения товар, отбелязва АП.

Уебсайт на украинското правителство, проследяващ санкциите, посочва, че "Флора 1" е плавал под флага на Сиера Леоне, но е използвал фалшив флаг на Бенин, а в миналото е бил засечен да извършва прехвърляне на петрол от кораб на кораб близо до Гърция - един от начините да се прикрие произходът на петрола, както и да изключва системата за локализация на кораба.