Ливанският президент: Молим приятелските държави да се намесят, за да спрем безумието на Израел

„Молим приятелските държави да се намесят и продължаваме контактите си, за да спрем това безумие, извършвано от Израел". Това обяви ливанският президент Жозеф Аун по време на изявление пред журналисти в Маронитската патриаршия в Бкерке, северно от Бейрут, по повод Великден, пише Тurkiyetoday.

В изказването си той коментира продължаващите израелски удари, тежката хуманитарна ситуация в страната и дипломатическите усилия на Бейрут.

Аун подчерта, че атаките са насочени срещу цивилни и невинни хора, като ги определи като нарушение на международното право и на Женевските конвенции, които защитават гражданското население при конфликти.

Президентът увери жителите на Южен Ливан, че не са забравени: „Продължаваме контактите си, за да облекчим страданията ви". Той заяви още, че страната няма да се откаже от усилията си за спиране на насилието, разрушенията и човешките жертви.

В изказването си Аун акцентира върху ролята на дипломацията, като подчерта, че „преговорите не са отстъпка, а дипломацията не е капитулация". По думите му съществуват опити Ливан да бъде въвлечен в конфликти, които не го засягат пряко, което поставя под риск вътрешния мир.

По данни на държавния глава, при израелските удари са загинали над 1400 души, повече от 4000 са ранени, а над 1,2 милиона са били принудени да напуснат домовете си. Аун подчерта необходимостта от осигуряване на подслон и базови условия за живот на разселените.

Той изрази благодарност към държавите и организациите, които оказват хуманитарна помощ, включително Международният комитет на Червения кръст, както и към службите за гражданска защита, силите за сигурност и армията, ангажирани на терен.

Ливанският президент поднесе съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените. Той изрази съпричастност и към правителството на Индонезия и към Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) заради загиналите индонезийски военнослужещи от контингента.