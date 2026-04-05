Убити и ранени при нови атаки на Русия в Украйна

Жена, ранена при руски обстрел по Херсон вчера, е починала днес от раните си, съобщи началникът на военната администрация в украинския град Ярослав Шанко, цитиран от Укринформ.

Руските въоръжени сили извършиха нападение късно снощи с безпилотни летателни апарати срещу района на град Сновск в Черниговска област, при което загина един мъж, а селскостопанско предприятие е било повредено, предаде Укринформ, позовавайки се на председателя на Черниговската областна военна администрация Вячеслав Чаус.

"Снощи врагът нанесе удар по района на град Сновск с дронове от типа "Геран". За съжаление, загина цивилен мъж ... Изказвам съболезнования на семейството му. Повредени бяха къща и един автомобил. Беше нанесен удар и по едно селскостопанско предприятие - пожарът там е потушен", посочи той.

В град Чернигов пожар е възникнал в гараж в резултат на удар с дрон. Пожарът на мястото е потушен. През изминалото денонощие до тази сутрин са регистрирани 52 атаки и 80 експлозии.

Един човек загина, а друг е със сериозни наранявания в резултат на удар с дрон в град Никопол, Днепропетровска област.