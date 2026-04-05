ЦРУ заблудило Иран с дезинформация при спасяването на US летец (Обзор)

Техеран давал 60 хил. долара награда за залавянето му

ЦРУ е заблудило Техеран с дезинформация при спасяването втория член на екипажа на американския изтребител F-15, който бе свален над Иран в петък, съобщиха западни издания.

Още преди да бъде открит от американските сили, ЦРУ разпространило информация, че вече са намерили летеца и го преместват извън страната. Според източници разузнавателната агенция е предала точното местоположение на члена на екипажа на Пентагона и Белия дом. Президентът Доналд Тръмп пък е бил разпоредил незабавна спасителна операция.

“Този смел воин се намираше зад вражеските линии в коварните планини на Иран, преследван от нашите врагове, които с всеки изминал час се приближаваха все повече и повече... Той е с наранявания, но ще се оправи”, каза Тръмп. Той описа мисията по спасяването на военнослужещия като

“една от

най-смелите

спасителни

операции

в историята на САЩ”. Американският лидер потвърди, че първият пилот на самолета е бил спасен по-рано, като отбеляза, че САЩ не са разкрили това, за да не застрашат втората спасителна операция. Президентът добави, че местоположението на втория летец е било наблюдавано “24 часа в денонощието” от висши американски служители, които са планирали спасителната операция.

Спасеният подполковник е бил транспортиран със самолет до Кувейт, за да получи лечение за нараняванията си, съобщиха двама американски служители. Властите в САЩ потвърдиха, че американски командоси са открили изчезналия член на екипажа при сложна операция, в която са участвали десетки служители на специалните части. Американски самолети C-130 и спасителни хеликоптери са летели на ниска височина и с ниска скорост над планински терен в Иран, за да търсят изчезналия военен. Според западни медии по време на спасителната операция са били унищожени два транспортни самолета на САЩ. Източници на Axios отбелязаха, че американските военновъздушни сили са атакували иранските части, за да им попречат да достигнат зоната на търсене.

Подполковникът е бил принуден да се крие и да избягва залавянето си в продължение на изнервящи 36 часа дълбоко в иранска територия, разкриват източници. Според Axios той е бил ранен по време на катапултирането от изтребителя F-15, но е останал подвижен, докато се е крил в планината.

“Техният основен приоритет е да останат живи и да избегнат залавяне. Те са обучени – ако приемем, че са физически способни и не са сериозн0 ранени, че да не могат да се движат – да се опитат да се измъкнат от мястото на падане

възможно

най-бързо

и да се скрият,

за да са в безопасност”, каза пред Би Би Си Дженифър Кавана от мозъчния тръст Defense Priorities.

На иранците пък беше предложена награда от 60 000 долара за “главата” на пилота, докато режимът призоваваше местните жители, които са близо до катастрофата, да помогнат за залавяне на американеца.

“Свалянето на изтребителя F-15 бележи първия път, когато американски изтребител е свален в бой от над 20 години”, заяви пред Асошиейтед прес пенсионираният бригаден генерал от ВВС Хюстън Кантуел.

Същевременно Доналд Тръмп намекна, че САЩ ще унищожат иранските електроцентрали и мостове във вторник. Това е ден след изтичането на дадения от него на Техеран ултиматум да отвори Ормузкия проток.