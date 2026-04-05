Трима убити моряци от потопен при украинска атака с дронове руски кораб с пшеница в Азовско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима моряци бяха убити при украинска атака с дронове срещу руски кораб, натоварен с пшеница, в Азовско море.

Двама души са загинали на място. Още един мъртъв човек е бил открит впоследствие на лодка сред евакуираните моряци, пише БТА.

Назначеният от Москва губернатор на окупираната част от Херсонска област в Южна Украйна Владимир Салдо първоначално не посочи причина за потъването на плавателния съд, но впоследствие потвърди, че той е бил атакуван от украински дронове. Салдо уточни, че нападението е била извършено в петък.

Той осъди поредната "терористична атака", извършена от Украйна срещу "цивилни кораби в неутрални води", и обеща Русия да отговори.

Деветима членове на екипажа, всички те - руски граждани, са се добрали до брега.