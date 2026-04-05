ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Четирима ранени при ирански ракетен удар по жилищна сграда в Израел

Хайфа Снимка: Ройтерс

Четирима души бяха ранени при ирански удар по северния израелски град Хайфа, предаде Франс прес, като се позова на спасителните служби и на армията.

Ракета е поразила директно жилищна сграда. 82-годишен мъж е бил изваден изпод отломките в тежко състояние. Трима души, включително 10-месечно бебе, са получили леки наранявания, пише БТА. 

Хайфа, третият по големина град в Израел, е атакуван редовно от Иран след началото на войната, предизвикана от израелско-американските удари на иранска територия на 28 февруари.

По-рано днес израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши страната му "да парализира" режима в Техеран, като убие неговите ръководители, и да вземе на прицел иранската стратегическа инфраструктура, ако ракетният обстрел по Израел не спре.

Хайфа Снимка: Ройтерс

Четете още

Още от Свят

